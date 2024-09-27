لمرضى السكري.. 4 بدائل صحية للخبز

بدائل الخبز لمرضى السكري
1- أوراق الخس
تعتبر أوراق الخس بديلًا صحيًا للخبز لمرضى السكري، لاحتوائه على القليل من الكربوهيدرات وانخفاض سعراته الحرارية، فضلًا عن غناه بالألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط سكر الدم.
2- الفلفل الألوان
يتميز فلفل الألوان بقوام متين، يؤهله ليكون بديلًا جيدًا للخبز عند الرغبة في تناول السندوتشات، بالإضافة إلى سعراته الحرارية المنخفضة ومحتواه الضئيل من الكربوهيدرات وأليافه الغذائية العالية.
3- الخيار
يحتوي الخيار على كربوهيدرات منخفضة، ويستهلك الجسم القليل من السعرات الحرارية عند تناوله، ويساعد على ضبط سكر الدم بفضل أليافه المرتفعة.
ولتحضير سندوتش الخيار، كل ما عليك فعله هو:
- تقطيع الخيار نصفين طوليًا.
- استخراج الجزء الأوسط من الخيار.
- وضع الحشو الذي ترغب فيه.
4- الباذنجان الرومي
من الخضراوات المفيدة لمرضى السكري، لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية وقلة الكربوهيدرات الموجودة به وانخفاض سعراته الحرارية.
ولكي يصبح الباذنجان الرومي بديلًا للخبر، اتبع الخطوات التالية:
- تقطيع الباذنجان إلى شرائح.
- شواء الباذنجان حتى يصبح قوامه طريًا.
- إضافة الحشو الذي ترغب فيه داخل الباذنجان.
- لف شرائح الباذنجان.
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