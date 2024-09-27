لمرضى السكري.. 4 بدائل صحية للخبز

الوكيل الإخباري- من الأفضل أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري خاليًا تمامًا من الخبز، لأنه يتسبب في ارتفاع سكر الدم، لغناه بالكريوهيدرات.



بدائل الخبز لمرضى السكري

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