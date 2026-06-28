الأحد 2026-06-28 04:06 م

لن تصدق كيف يؤثر طعامك في شبابك على مستقبلك!

dw
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 02:38 م
الوكيل الإخباري-   يؤكد خبراء تغذية أن العادات الغذائية في مرحلة الشباب تؤثر بشكل مباشر على الصحة في المراحل العمرية اللاحقة، وقد تمتد آثارها لعقود.اضافة اعلان


وبحسب خبيرة التغذية آنا لوزون، فإن الاعتقاد بإمكانية تناول الطعام دون ضوابط في الشباب ثم تصحيح الأضرار لاحقاً غير دقيق، إذ يرتبط الوضع الصحي في الأربعينيات والخمسينيات بنمط الحياة في العشرينيات والثلاثينيات.

وأشارت إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن قد يسبب مشكلات في التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، مؤكدة أن الصحة تعتمد أيضاً على النوم والنشاط البدني والتوتر.

وختمت بأن تبني عادات صحية مبكراً يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة لاحقاً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 