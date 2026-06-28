لن تصدق كيف يؤثر طعامك في شبابك على مستقبلك!

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الوكيل الإخباري- يؤكد خبراء تغذية أن العادات الغذائية في مرحلة الشباب تؤثر بشكل مباشر على الصحة في المراحل العمرية اللاحقة، وقد تمتد آثارها لعقود. اضافة اعلان





وبحسب خبيرة التغذية آنا لوزون، فإن الاعتقاد بإمكانية تناول الطعام دون ضوابط في الشباب ثم تصحيح الأضرار لاحقاً غير دقيق، إذ يرتبط الوضع الصحي في الأربعينيات والخمسينيات بنمط الحياة في العشرينيات والثلاثينيات.



وأشارت إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن قد يسبب مشكلات في التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، مؤكدة أن الصحة تعتمد أيضاً على النوم والنشاط البدني والتوتر.



وختمت بأن تبني عادات صحية مبكراً يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة لاحقاً.





