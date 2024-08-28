لهذا السبب .. ابتعد عن تناول المعجنات في الصباح !

الوكيل الإخباري- من المعروف أن تخطي وجبة الإفطار ليس بالأمر الجيد، وذلك لأنها من أهم الوجبات على مدار اليوم، لكن لا يدرك الكثيرون أنه لا يمكن تناول أي شيء في الصباح، حيث إن بعض الأطعمة ليست جيدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

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ونشر موقع "بوز نوبل" مجموعة من المعلومات حول بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الصباح على معدة فارغة.

منها المعجنات وذلك بسبب احتوائها على الخميرة، التي يمكن أن تهيج المعدة، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

و الطماطم لانها تحتوي على حمض التانيك، ويمكن أن يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى زيادة حموضة المعدة وقد يؤدي إلى مشاكل بها؛ لذلك فإن تناول الطماطم على معدة فارغة ليس مثالياً لمن يعانون من مشاكل في المريء والقرحة.

والطعام الحار لان تناوله على معدة فارغة يزيد من احتمالية الشعور بتهيج المعدة، مما قد يؤدي إلى تفاعلات حمضية وتشنجات، حيث تتميز بمذاقها الحاد والقوي، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم.



و الحلويات ايضا ، حيث لا ينصح بتناول السكر في الصباح، وذلك لأنه عندما يدخل إلى معدة فارغة لا يستطيع جسم الإنسان إفراز ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستوياته الطبيعية في الدم، مما يتسبب في حدوث خلل في التوازن الحمضي والقلوي.