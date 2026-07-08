الأربعاء 2026-07-08 05:30 م

ليست كل الشوكولاتة متشابهة.. إليك الخيار الصحي - صور

wse
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة ارتباطًا بتحسين المزاج، لكن تأثيرها الصحي يختلف حسب نوعها ومكوناتها. فكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت المركبات النباتية المفيدة مثل الفلافونويد، بينما تؤدي زيادة السكر والدهون إلى تقليل قيمتها الغذائية.

وتُعتبر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر الخيار الأفضل صحيًا، إذ قد تساعد عند تناولها باعتدال في دعم صحة القلب، وتحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات.

اضافة اعلان

 

* الشوكولاتة الداكنة

Image1_720268131843966863747.jpg

 

أما شوكولاتة الحليب فتحتوي على كميات أكبر من السكر والدهون، بينما تفتقر الشوكولاتة البيضاء إلى مركبات الكاكاو المفيدة وتعد الأقل فائدة.

 

* شوكولاتة الحليب

Image1_720268132311228312432.jpg

Image1_720268132320399253664.jpg

 

* الشوكولاتة البيضاء

Image1_720268132729437753036.jpg 

ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول نحو 20 إلى 30 غرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة قد يكون مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع ضرورة اختيار الأنواع الأقل معالجة والأقل احتواءً على السكر.

وتؤكد الدراسات أن الشوكولاتة ليست علاجًا للأمراض، لكنها قد تكون جزءًا من نمط حياة صحي عند اختيار النوع المناسب وتناولها باعتدال.

 


Image1_720268132747626433690.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 