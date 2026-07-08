ليست كل الشوكولاتة متشابهة.. إليك الخيار الصحي - صور

الوكيل الإخباري- تُعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة ارتباطًا بتحسين المزاج، لكن تأثيرها الصحي يختلف حسب نوعها ومكوناتها. فكلما ارتفعت نسبة الكاكاو، زادت المركبات النباتية المفيدة مثل الفلافونويد، بينما تؤدي زيادة السكر والدهون إلى تقليل قيمتها الغذائية.



وتُعتبر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر الخيار الأفضل صحيًا، إذ قد تساعد عند تناولها باعتدال في دعم صحة القلب، وتحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات.

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* الشوكولاتة الداكنة

أما شوكولاتة الحليب فتحتوي على كميات أكبر من السكر والدهون، بينما تفتقر الشوكولاتة البيضاء إلى مركبات الكاكاو المفيدة وتعد الأقل فائدة.

* شوكولاتة الحليب





* الشوكولاتة البيضاء





ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول نحو 20 إلى 30 غرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة قد يكون مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع ضرورة اختيار الأنواع الأقل معالجة والأقل احتواءً على السكر.



وتؤكد الدراسات أن الشوكولاتة ليست علاجًا للأمراض، لكنها قد تكون جزءًا من نمط حياة صحي عند اختيار النوع المناسب وتناولها باعتدال.