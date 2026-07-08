ليست كل الشوكولاتة متشابهة.. إليك الخيار الصحي - صور

وتُعتبر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر الخيار الأفضل صحيًا، إذ قد تساعد عند تناولها باعتدال في دعم صحة القلب، وتحسين تدفق الدم، وتقليل الالتهابات.
* الشوكولاتة الداكنة
ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول نحو 20 إلى 30 غرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة قد يكون مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع ضرورة اختيار الأنواع الأقل معالجة والأقل احتواءً على السكر.
وتؤكد الدراسات أن الشوكولاتة ليست علاجًا للأمراض، لكنها قد تكون جزءًا من نمط حياة صحي عند اختيار النوع المناسب وتناولها باعتدال.
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