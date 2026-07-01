ليس كل سلطة صحية كما تظن.. السبب هنا

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الوكيل الإخباري- تُعدّ السلطة خيارًا صحيًا شائعًا لوجبة غداء خفيفة، إلا أن اختيار السلطات الجاهزة قد يؤدي أحيانًا إلى الشعور بالخمول وانخفاض الطاقة بعد الظهر، وفقًا لموقع “Verywell Health”. اضافة اعلان





وتوضح خبيرة التغذية العلاجية الأمريكية أفيري زينكر أن بعض هذه السلطات تفتقر إلى مكونات غذائية أساسية تمنح طاقة مستدامة، وقد تحتوي على عناصر مخفية تؤثر على النشاط.



ومن أبرز الأسباب، السكريات المضافة في التتبيلات أو المكسرات المحلاة أو الفواكه المجففة، والتي قد تسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم والشعور بالتعب. كما أن الاعتماد على خضروات فقيرة بالألياف مثل الخس والخيار فقط يقلل الشبع ويؤثر على الطاقة، إضافة إلى أن الصلصات الكريمية والدهون المشبعة قد تسبب الخمول.



ولتحسين القيمة الغذائية، تنصح الخبيرة بإضافة البروتين الخفيف مثل الدجاج المشوي أو التونة أو التوفو، إلى جانب الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا الحلوة والكينوا، مع استخدام صلصات صحية كزيت الزيتون والخل بدلًا من الصلصات الجاهزة.





