مادة مضافة في "الآيس كريم" تشكّل خطورة على الأمعاء... خبراء يحذّرون!

الوكيل الإخباري- نبّه خبراء في الصحة والتغذية من مخاطر مادة "بوليسوربات 80" (Polysorbate 80)، وهي مستحلب صناعي يُستخدم في صناعة العديد من المنتجات الغذائية، خصوصًا الآيس كريم، مؤكدين أنها قد تضر بصحة الأمعاء وتُخل بتوازن البكتيريا المفيدة.

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وبحسب المعاهد الوطنية للصحة الأميركية (NIH)، تُستخدم هذه المادة في منتجات مثل الخبز، تتبيلات السلطات، الشوكولاتة، وحتى مستحضرات التجميل وقطرات العين.



وأكدت الطبيبة المتخصصة في الطب التكاملي، إيفرات لاماندري، أن "بوليسوربات 80" تُضاف فقط لتحسين القوام وإطالة العمر الافتراضي للمنتج، لكنها تُضعف الغشاء المخاطي للأمعاء وتؤثر على المناعة.



بدوره، وصف خبير صحة الأمعاء دريل جيوفري المادة بأنها من "أكثر المواد ضررًا"، إذ تُغذي الطفيليات وتقضي على البكتيريا النافعة، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الميكروبيومي في الأمعاء.



في المقابل، أكد ستيف كريستينسن، المدير التنفيذي لرابطة الآيس كريم في أميركا الشمالية، أن العديد من متاجر الآيس كريم الصغيرة تعتمد على مكونات طبيعية بعيدًا عن المستحلبات الصناعية، وسط توجه متزايد نحو ما يُعرف بـ"العلامات النظيفة".



وللراغبين في بدائل صحية، أوصى جيوفري بمنتجات مثل آيس كريم جوز الهند، وبودنغ الشيا، وموس الشوكولاتة بالأفوكادو، مشيرًا إلى أنها تدعم صحة الأمعاء دون التنازل عن الطعم.



واختتمت لاماندري بأن الآيس كريم الطبيعي لا يشكل ضررًا كبيرًا على من لا يعانون من حساسية تجاه الألبان أو السكر، موضحة أن الخطر الحقيقي يكمن في المواد المضافة الصناعية مثل بوليسوربات 80.