ماذا تأكل في السحور لتتجنب التعب؟

كما يُفضّل تجنّب الأطعمة المالحة والدسمة التي تزيد الشعور بالعطش والخمول، والحرص على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور. فاختيار سحور صحي ومتوازن لا يساعد فقط على تقليل التعب، بل يعزز التركيز ويخفف الصداع خلال ساعات الصيام.
