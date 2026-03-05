الخميس 2026-03-05 12:47 م

ماذا تأكل في السحور لتتجنب التعب؟

الخميس، 05-03-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   تُعدّ وجبة السحور الركيزة الأساسية ليوم صيام مريح، إذ تمدّ الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها لساعات طويلة. وينصح اختصاصيو التغذية بأن تتضمن الوجبة مزيجًا من البروتينات مثل البيض أو اللبن، والكربوهيدرات المعقّدة كالخبز الأسمر أو الشوفان، إضافة إلى الخضار أو الفاكهة للحصول على الألياف والفيتامينات.اضافة اعلان


كما يُفضّل تجنّب الأطعمة المالحة والدسمة التي تزيد الشعور بالعطش والخمول، والحرص على شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور. فاختيار سحور صحي ومتوازن لا يساعد فقط على تقليل التعب، بل يعزز التركيز ويخفف الصداع خلال ساعات الصيام.
 
 


