ماذا تفعل عند ملاحظة أول أعراض الإنفلونزا؟

الوكيل الإخباري- قد تكون صعوبة البلع أو آلام الجسم، أو الحمى المفاجئة من أولى العلامات التي تدل على الإصابة بالإنفلونزا.



ومن المهم التعرف على الأعراض مبكراً، حتى تتمكن من البدء في الاعتناء بنفسك.

بينما على الأطفال الصغار وكبار السن والحوامل، أو الذين يعانون من حالات تؤثر على أنظمتهم التنفسية أو المناعية أن يطلبوا العناية الطبية بسرعة.

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بين الإنفلونزا والبرد

في حين أن الإنفلونزا تشترك في العديد من أعراض نزلات البرد الشائعة، إلا أن أعراضها تكون أكثر حدة، وتظهر بشكل أسرع.



ووفق "هيلث لاين"، تشمل العلامات المبكرة للإنفلونزا:

• التعب.

• الحمى المفاجئة (أعلى من 38 درجة مئوية).

• حكة أو التهاب في الحلق.

• السعال.

• قشعريرة.

• آلام في العضلات أو الجسم.

• سيلان الأنف.



وتذكر أن الحمى شائعة في المراحل المبكرة من الإنفلونزا، ولكن ليس كل من يصاب بالإنفلونزا يعاني من الحمى.



ماذا تفعل؟

• اغسل يديك بشكل متكرر، لمدة 20 ثانية تقريباً قبل الشطف.

• غطِّ فمك عند السعال والعطس بذراعك، بدلاً من اليدين.

• تناول طعاماً صحياً لتعزيز المناعة. تناول وجبات صغيرة غنية بالفواكه والخضراوات.

• اشرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء والشاي والمشروبات منخفضة السكر. تجنب الكحول والكافيين.

• اشترِ الضروريات، مثل المناديل الورقية ومسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ومزيلات الاحتقان ومثبطات السعال والشاي المفضل لديك والفواكه والخضراوات الطازجة لتناولها كوجبة خفيفة أثناء وجودك في المنزل.

• أخبر مكان عملك.

• ابقَ في المنزل واسترِح. أفضل علاج للإنفلونزا هو الحصول على قسط كافٍ من الراحة.