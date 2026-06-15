ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الدونات؟

07:18 م

الوكيل الإخباري- قد يشعر كثيرون باندفاع مفاجئ في الطاقة بعد تناول قطعة دونات، قبل أن يعقب ذلك شعور بالتعب أو رغبة متزايدة في تناول المزيد من السكريات. ويعود ذلك إلى الطريقة التي يرتفع وينخفض بها مستوى السكر في الدم بعد تناول الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات المكررة. اضافة اعلان





وتُعد الدونات من الأطعمة المعالجة التي تحتوي عادة على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والسكريات والدهون، وغالباً ما تُضاف إليها طبقات من السكر أو الحشوات الحلوة. وفي المقابل، تفتقر في معظم الأحيان إلى الألياف والبروتين، وهما عنصران يساعدان على إبطاء عملية الهضم والحد من الارتفاع السريع في مستويات السكر بالدم.



وعند تناول الدونات، يبدأ الجسم بتفكيك السكريات والكربوهيدرات بسرعة، إذ تبدأ العملية في الفم بمساعدة اللعاب، ثم تمتص الأمعاء الدقيقة السكر وتطلق الغلوكوز إلى مجرى الدم. واستجابة لذلك، يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين الذي ينقل الغلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه مصدراً للطاقة.



ويؤدي هذا الارتفاع السريع في سكر الدم إلى شعور مؤقت بالنشاط، لكنه قد يتبعه انخفاض سريع في مستوى السكر، ما يسبب الشعور بالتعب أو الجوع والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة السكرية.









