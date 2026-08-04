ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباشن فروت بانتظام؟

الوكيل الإخباري- تُعد الباشن فروت من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارًا صحيًا لتعزيز صحة الجسم والجهاز الهضمي.

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وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان في اللب وأخرى غير قابلة للذوبان في البذور، تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.



كما توفر الفاكهة فيتامين "ج" ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، وتساهم أليافها في إبطاء امتصاص السكريات والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.