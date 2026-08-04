ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباشن فروت بانتظام؟

وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان في اللب وأخرى غير قابلة للذوبان في البذور، تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم البكتيريا النافعة في الأمعاء.
كما توفر الفاكهة فيتامين "ج" ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، وتساهم أليافها في إبطاء امتصاص السكريات والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
وتُعد الباشن فروت خيارًا مناسبًا ضمن بعض الأنظمة الغذائية، ومنها نظام الفودماب المنخفض، للمساعدة في تخفيف أعراض القولون العصبي.
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