 
الأربعاء 2024-07-31 11:02 م
 
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل قبل النوم؟

بصل
بصل
الأربعاء، 31-07-2024 09:02 م




 

 الوكيل الاخباري- لا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها البصل، ولكن من الأفضل الابتعاد عنه ليلًا، لأن تناوله قبل النوم يهدد صحة الجسم ببعض الأضرار.

أضرار أكل البصل ليلًا


1- ارتجاع المريء


أكل البصل قبل النوم قد يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لاحتوائه على مركبات، تتسبب في إرخاء العضلة العاصرة المريئية، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة، نتيجة لارتداد حمض المعدة إلى المريء والحلق.

2- انتفاخ البطن
يتعرض الجهاز الهضمي لضغط شديد عند تناول البصل ليلًا، لأنه من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن وتقلصات المعدة.

3- رائحة الفم الكريهة
تصبح رائحة الفم كريهة عند الاستيقاظ من النوم في حالة تناول البصل ليلًا، ويصعب التخلص منها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.


كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

من موقع الاستهداف

عربي ودولي وكالة فارس: مقتل مستشار عسكري إيراني في الغارة الصهيونية على بيروت

ضبط استغلال غير مشروع للمياه

أخبار محلية ضبط اعتداءات على مصادر للمياه في الرمثا

جانب من الحفل

أخبار محلية أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان جرش في مركز إربد الثقافي

صواريخ إيرانية

فلسطين نيويورك تايمز: المرشد الإيراني أمر بضرب إسرائيل مباشرة





 


 



الأكثر مشاهدة