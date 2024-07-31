ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل قبل النوم؟

أضرار أكل البصل ليلًا
1- ارتجاع المريء
أكل البصل قبل النوم قد يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لاحتوائه على مركبات، تتسبب في إرخاء العضلة العاصرة المريئية، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة، نتيجة لارتداد حمض المعدة إلى المريء والحلق.
2- انتفاخ البطن
يتعرض الجهاز الهضمي لضغط شديد عند تناول البصل ليلًا، لأنه من الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلًا في عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن وتقلصات المعدة.
3- رائحة الفم الكريهة
تصبح رائحة الفم كريهة عند الاستيقاظ من النوم في حالة تناول البصل ليلًا، ويصعب التخلص منها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.