ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل قبل النوم؟

الوكيل الاخباري- لا خلاف على القيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها البصل، ولكن من الأفضل الابتعاد عنه ليلًا، لأن تناوله قبل النوم يهدد صحة الجسم ببعض الأضرار.



أضرار أكل البصل ليلًا



1- ارتجاع المريء