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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على الريق؟

فاكهة الجوافة
فاكهة الجوافة
الخميس، 19-09-2024 08:00 ص

الوكيل الإخباري-   تعتبر الجوافة من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يمكن تناولها على الريق؟

هل تناول الجوافة على الريق مفيد للجسم؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن الجسم يحقق أقصى استفادة من القيمة الغذائية العالية للجوافة عند تناولها على معدة فارغة.

وأضاف جمال أن تناول الجوافة على الريق يساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لغناها بفيتامين سي، الذي يعزز من قدرة الجسم على التصدي للفيروسات.

وأوضح أن أكل الجوافة على الريق يعزز صحة الجهاز الهضمي، لأن أليافها الغذائية تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج وتقليل خطر الإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن فقدان الوزن من أبرز فوائد الجوافة على الريق، لانخفاض سعراتها الحرارية، بالإضافة إلى قدرة أليافها الغذائية على تقليل الشعور بالجوع طوال اليوم.

وأكد أن الأشخاص المعتادين على تناول الجوافة على الريق أقل عرضة للإصابة بالسرطان، لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة، التي تثبط نشاط الشوارد الحرة بالجسم.

وكشف أن حاسة الإبصار تصبح أكثر قوة عند تناول الجوافة على معدة فارغة، بفضل محتواها العالي من فيتامين أ، الذي يعزز صحة العين ويحميها من الإصابة بأمراض الضمور البقعي.

وذكر جمال أن الجوافة تتميز بمحتواها المرتفع من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم وتقوية عضلة القلب.

واختتم حديثه بالإشارة إلى وجود أسباب أخرى تجعل الجوافة مفيدة على الريق، وتشمل:

- تنظيم مستويات سكر الدم، لانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، كما تساعد أليافها الغذائية على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، لذلك فهي من الفواكه الآمن لمرضى السكري.

- إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لاحتوائها على سكريات طبيعية.

- تعزيز التركيز.

- الحفاظ على نضارة وشباب البشرة.

 
gnews

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