 
الأحد 2024-11-03 12:53 ص
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا على الريق؟

كاكا
كاكا
الأحد، 03-11-2024 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   تعتبر الكاكا من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، إذ تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، لكن، ما الذي يحدث عند تناولها بشكل يومي على الريق؟

تأثير تناول الكاكا على الريق

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن الكاكا من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، التي يساعد تناولها على الريق في تحسين حركة المعدة، وزيادة الشعور بالشبع، لذا، فهي ملائمة لكل من يتبع نظام غذائي للتخسيس.

فوائد الكاكا
وكشفت أخصائية التغذية العلاجية، عن فوائد الكاكا التي تتمثل فيما يلي:

1- تعزز من مقدرات جهاز المناعة، أنها تحتوي على فيتامين ج المفيد في ذلك الشأن.

2- غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن من صحة البشرة.

3- تنقي الجسم من الشوارد الحرة.

4- تقي من الإصابة بالأمراض.

5- تحسن من نسبة السكر في الدم، فهي مفيدة جدًا لمرضى السكري.

6- تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وكذا الدهون الثلاثية.

7- غنية بفيتامين أ الذي يحسن من قدرات النظر.

 
gnews

أحدث الأخبار

المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس

فلسطين هاريس: سأبذل ما بوسعي لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابي

تعبيرية

طب وصحة حتى مع ممارسة الرياضة.. عواقب صحية خطيرة للجلوس الطويل

كاكا

طب وصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا على الريق؟

غزة

فلسطين أكثر من 26 ألف صاروخ أطلق على إسرائيل منذ أكتوبر 2023

عربة الترخيص المتنقلة

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

تعبيرية

طب وصحة الكشف عن سبب تكرار نزلات البرد؟

ارشيفية

عربي ودولي 5 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

تعبيرية

فلسطين سرايا القدس تعلن قصفها مستوطنات بغلاف غزة



 


الأكثر مشاهدة