ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا على الريق؟

تأثير تناول الكاكا على الريق
في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن الكاكا من الفواكه الغنية بالألياف الغذائية، التي يساعد تناولها على الريق في تحسين حركة المعدة، وزيادة الشعور بالشبع، لذا، فهي ملائمة لكل من يتبع نظام غذائي للتخسيس.
فوائد الكاكا
وكشفت أخصائية التغذية العلاجية، عن فوائد الكاكا التي تتمثل فيما يلي:
1- تعزز من مقدرات جهاز المناعة، أنها تحتوي على فيتامين ج المفيد في ذلك الشأن.
2- غنية بمضادات الأكسدة التي تحسن من صحة البشرة.
3- تنقي الجسم من الشوارد الحرة.
4- تقي من الإصابة بالأمراض.
5- تحسن من نسبة السكر في الدم، فهي مفيدة جدًا لمرضى السكري.
6- تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وكذا الدهون الثلاثية.
7- غنية بفيتامين أ الذي يحسن من قدرات النظر.
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