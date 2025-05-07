الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشمام؟

ف
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 02:48 م

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الصيف وظهور الفواكه الصيفية، يُقبل كثيرون على تناول الشمام، ولا يقتصر الأمر على لبّه فقط، بل يمتد أحيانًا إلى تناول بذوره. فماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

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بحسب الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، فإن بذور الشمام غنية بعدة فيتامينات مهمة مثل فيتامين E وA وC، إضافة إلى احتوائها على نسبة من الدهون الصحية.


وأشار إلى أن فيتامين E يعزز من قوة الشعر والأظافر ويمنح البشرة نضارة، بينما يساعد فيتامين C على رفع المناعة والوقاية من الإعياء، ويساهم فيتامين A في تحسين صحة البشرة والنظر.


لكن في المقابل، حذّر الدكتور كريم من الإفراط في تناول بذور الشمام، نظرًا لاحتوائها على زيوت وسعرات حرارية مرتفعة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وظهور حب الشباب.

 

 الكونسلتو 

 
gnews

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