ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالتين يوميا

تقوية المناعة: البرتقال غني بفيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.
صحة البشرة: يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة البشرة ويقلل من التجاعيد وحب الشباب.
الوقاية من أمراض القلب: الألياف الموجودة في البرتقال تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
تحسين الهضم: الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.
ترطيب الجسم: البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وتوازن السوائل.
تعزيز صحة العين: فيتامين أ وفيتامين سي الموجودان في البرتقال يحميان العين من أمراض مثل المياه البيضاء والتنكس البقعي.
دعم صحة المخ: يحتوي البرتقال على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة المخ وتحسن الذاكرة.
فقدان الوزن: يساعد البرتقال في التحكم في الوزن بفضل احتوائه على ألياف تحسن الشعور بالشبع وتضبط مستويات السكر في الدم.
تقليل التوتر: فيتامين سي يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول، مما يساهم في تقليل التوتر والقلق.
تنقية الجسم من السموم: يساعد البرتقال في تنقية الجسم من السموم وتعزيز وظائف الكبد بفضل محتواه العالي من الماء والمضادات الأكسدة.
الكونسلتو
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