ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالتين يوميا

الوكيل الإخباري- تناول برتقالتين يوميًا يمكن أن يساهم في تحسين الصحة بطرق متعددة، كما يتضح من الفوائد التي يقدمها البرتقال لجسم الإنسان. إليك بعض الفوائد الرئيسية:

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تقوية المناعة: البرتقال غني بفيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم في مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

صحة البشرة: يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة البشرة ويقلل من التجاعيد وحب الشباب.

الوقاية من أمراض القلب: الألياف الموجودة في البرتقال تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم: الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ترطيب الجسم: البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم وتوازن السوائل.

تعزيز صحة العين: فيتامين أ وفيتامين سي الموجودان في البرتقال يحميان العين من أمراض مثل المياه البيضاء والتنكس البقعي.

دعم صحة المخ: يحتوي البرتقال على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة المخ وتحسن الذاكرة.

فقدان الوزن: يساعد البرتقال في التحكم في الوزن بفضل احتوائه على ألياف تحسن الشعور بالشبع وتضبط مستويات السكر في الدم.

تقليل التوتر: فيتامين سي يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول، مما يساهم في تقليل التوتر والقلق.

تنقية الجسم من السموم: يساعد البرتقال في تنقية الجسم من السموم وتعزيز وظائف الكبد بفضل محتواه العالي من الماء والمضادات الأكسدة.