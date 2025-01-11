ماذا يحدث لجسمك عند تناول تمرتين يوميًا في الشتاء؟

الوكيل الإخباري- يعتبر التمر من الفواكه المجففة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناول حبتين منه يوميًا في فصل الشتاء؟



هل تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء مفيد للجسم؟ تناول حبتين من التمر بشكل يومي في الشتاء يوفر للجسم الفوائد التالية:



1- مكافحة الخمول

يقل الشعور بالخمول في الشتاء عند تناول حبتين من التمر يوميًا، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.



2- تقوية المناعة

تصبح مناعة الجسم أكثر قوة عند تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء، لاحتوائه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، مثل الفلافونويد والكاروتينات.



3- الوقاية من أمراض القلب

ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب في الشتاء عند تناول حبتين من التمر يوميًا، لاحتوائه على البوتاسيوم والماغنسيوم، اللذين يساعدان على ضبط ضغط الدم، فضلًا عن قدرة أليافه الغذائية على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.



4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

عند تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء، يقل خطر الإصابة بالإمساك، لأن أليافه الغذائية تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

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5- تقوية العظام

يجعل التمر العظام أكثر قوة، ويحمي المفاصل من التصلب ويقلل من آلامها، خاصةً عند تناول حبتين منه يوميًا في الشتاء، بفضل محتواه العالي من الكالسيوم والفسفور.



6- فقدان الوزن

تناول حبتين من التمر يوميًا في الشتاء قد يساعد على فقدان الوزن، لأن أليافه الغذائية تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى أنه يتميز بقلة محتواه من الدهون."