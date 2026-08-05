ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الشمندر يومياً؟

الوكيل الإخباري- يُعد عصير الشمندر (البنجر) من المشروبات التي يزداد الإقبال عليها خلال الصيف، بفضل احتوائه على عناصر غذائية قد تساعد في دعم الجسم خلال الأجواء الحارة.

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ويحتوي الشمندر على النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما قد يساهم في تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات.



كما يساعد عصير الشمندر في دعم الطاقة والترطيب، ويحتوي على مضادات أكسدة مهمة لحماية الخلايا. ومع ذلك، يُنصح مرضى الكلى أو من لديهم مشكلات في مستويات المعادن باستشارة الطبيب قبل الإفراط في تناوله.