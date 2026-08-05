ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الشمندر يومياً؟

ويحتوي الشمندر على النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما قد يساهم في تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات.
كما يساعد عصير الشمندر في دعم الطاقة والترطيب، ويحتوي على مضادات أكسدة مهمة لحماية الخلايا. ومع ذلك، يُنصح مرضى الكلى أو من لديهم مشكلات في مستويات المعادن باستشارة الطبيب قبل الإفراط في تناوله.
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