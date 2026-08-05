الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الشمندر يومياً؟

بشث
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد عصير الشمندر (البنجر) من المشروبات التي يزداد الإقبال عليها خلال الصيف، بفضل احتوائه على عناصر غذائية قد تساعد في دعم الجسم خلال الأجواء الحارة.

اضافة اعلان


ويحتوي الشمندر على النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، ما قد يساهم في تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تعزيز وصول الأكسجين إلى العضلات.


كما يساعد عصير الشمندر في دعم الطاقة والترطيب، ويحتوي على مضادات أكسدة مهمة لحماية الخلايا. ومع ذلك، يُنصح مرضى الكلى أو من لديهم مشكلات في مستويات المعادن باستشارة الطبيب قبل الإفراط في تناوله.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

أخبار محلية مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

أخبار محلية موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

أخبار محلية وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

أخبار محلية النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس

عربي ودولي الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2



 
 






الأكثر مشاهدة

 