ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بالحليب قبل النوم؟

تأثير شرب الشاي بالحليب على صحة الجسم
في هذا الصدد، قال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، إن تناول الشاي بالحليب قبل النوم لا يعتبر الاختيار الأمثل غذائيا، لأن الحليب يقلل من الأحماض الكامنة في المعدة، وهذا يؤثر سلبًا على العملية الهضيمة.
وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الشاي يقلل من عنصر الحديد الموجود في الجسم، وعلى الرغم من أن الحليب غني بالكالسيوم، إلا أن الشاي يقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا فتناول مزيج الشاي مع الحليب ، لا جدوى له صحيًا، فالأفضل شرب كل منهما على حدى، الشاي بمفرده بشرط أن يكون بعد الأكل بساعتين لعدم تكسير الحديد الموجود في الطعام، وكذا الحليب بمفرده.
وأكد الدكتور بهاء ناجي، أن مشروب الشاي بالحليب ما هو إلا شراب لتحسين المزاج، فهو بلا قيمة غذائية، فالشاي واللبن عنصران ضد بعضهما من حيث القيمة الغذائية.
وأوضح أن من يحرص على تناول الحليب فقط بدون شاي يحقق أقصى استفادة، لأنه من أهم الأغذية التي تزيد من سلامة وصحة العظام والمفاصل، محبذًا عدم تحليته بالسكر الأبيض، حفاظًا على الجسم من زيادة الوزن.
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