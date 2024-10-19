ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بالحليب قبل النوم؟

الوكيل الإخباري- يتناول بعض الأشخاص الشاي بالحليب يوميًا بكميات كبيرة، سواء في النهار على الريق، أو في الساعات المتأخرة من اليوم، قبل الخلود للنوم، اعتقادًا منهم بأنه شراب صحي من حيث القيمة الغذائية، ويدر على الجسم العديد من الفوائد الصحية.



تأثير شرب الشاي بالحليب على صحة الجسم

اضافة اعلان