 
السبت 2024-10-19 10:35 ص
 
 

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي بالحليب قبل النوم؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   يتناول بعض الأشخاص الشاي بالحليب يوميًا بكميات كبيرة، سواء في النهار على الريق، أو في الساعات المتأخرة من اليوم، قبل الخلود للنوم، اعتقادًا منهم بأنه شراب صحي من حيث القيمة الغذائية، ويدر على الجسم العديد من الفوائد الصحية.

تأثير شرب الشاي بالحليب على صحة الجسم

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور بهاء ناجي، إن تناول الشاي بالحليب قبل النوم لا يعتبر الاختيار الأمثل غذائيا، لأن الحليب يقلل من الأحماض الكامنة في المعدة، وهذا يؤثر سلبًا على العملية الهضيمة.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الشاي يقلل من عنصر الحديد الموجود في الجسم، وعلى الرغم من أن الحليب غني بالكالسيوم، إلا أن الشاي يقلل من نسبة امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا فتناول مزيج الشاي مع الحليب ، لا جدوى له صحيًا، فالأفضل شرب كل منهما على حدى، الشاي بمفرده بشرط أن يكون بعد الأكل بساعتين لعدم تكسير الحديد الموجود في الطعام، وكذا الحليب بمفرده.

وأكد الدكتور بهاء ناجي، أن مشروب الشاي بالحليب ما هو إلا شراب لتحسين المزاج، فهو بلا قيمة غذائية، فالشاي واللبن عنصران ضد بعضهما من حيث القيمة الغذائية.

وأوضح أن من يحرص على تناول الحليب فقط بدون شاي يحقق أقصى استفادة، لأنه من أهم الأغذية التي تزيد من سلامة وصحة العظام والمفاصل، محبذًا عدم تحليته بالسكر الأبيض، حفاظًا على الجسم من زيادة الوزن.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة الألم أسفل البطن والعضلة الضامة معًا- بما يشير؟

لقطة من عرض الزواج

فن ومشاهير عرض زواج في حفل تامر حسني.. شاهد رد فعله

عرقجي

عربي ودولي عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

من مكان انفجار المسيرة في قيسارية

عربي ودولي مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار

تعبيرية

عربي ودولي الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية

أرشيفية

فلسطين القسام تستهدف جرافة ودبابة للاحتلال في جباليا

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين

تعبيرية

منوعات "بيتزا" تتسبب بمأساة عائلية في الهند



 


الأكثر مشاهدة