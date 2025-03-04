ماذا يحدث لقلبك عند الإفراط في الكنافة؟

الوكيل الإخباري- تعد الكنافة من أشهر الحلويات التي لا غنى عنها في المائدة الرمضانية، حيث تتميز بمذاقها الشهي الذي يعشقه الكثيرون. ورغم ذلك، فإن الإفراط في تناول الكنافة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية. في هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، الأضرار المحتملة للإفراط في تناول الكنافة وكيفية تناولها بشكل صحي في رمضان.

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أضرار الإفراط في تناول الكنافة:

زيادة الوزن

الكنافة تحتوي على نسب عالية من السكريات والدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ إذا تم تناولها بكميات كبيرة. قد تؤدي هذه الزيادة في الوزن إلى مشاكل صحية عديدة.



ارتفاع مستويات السكر في الدم

نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، فإن الإفراط في تناول الكنافة يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، خاصةً لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.



مشكلات في الجهاز الهضمي

الكنافة الغنية بالسمن والسكر قد تسبب عسر الهضم والانتفاخ، مما يعكر صفو تجربة الإفطار. كما أن هذه المكونات تؤثر على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



زيادة نسبة الكوليسترول

الإفراط في تناول الكنافة يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتناول الكنافة بشكل صحي في رمضان:



تناول الكنافة بكميات معتدلة

من الأفضل تناول الكنافة بشكل معتدل وعدم الإفراط فيها لتجنب المشاكل الصحية المحتملة.



إعداد الكنافة بطرق صحية

يمكن تحسين القيمة الغذائية للكنافة عن طريق استخدام السكر الأقل أو استبداله بالعسل، بالإضافة إلى تقليل كمية السمن أو استخدام الزيوت النباتية بدلاً من السمن.



ممارسة النشاط البدني

بعد تناول الحلويات مثل الكنافة، من المهم ممارسة النشاط البدني للمساعدة في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي تم تناولها.



شرب الماء بكميات كافية

لضمان تجنب العطش أثناء ساعات الصيام، يجب تناول كميات كافية من الماء، خاصة بعد تناول الحلويات الثقيلة مثل الكنافة.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالكنافة الرمضانية بطريقة صحية دون التأثير على صحتك أو زيادة وزنك.