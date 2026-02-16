ماذا يحدث للجسم عند التوقف تماما عن شرب القهوة؟

الوكيل الإخباري- أفادت خبيرة التغذية الدكتورة إيرينا بيساريوفا بأن عادة بدء اليوم بشرب القهوة قد تتحول تدريجيًا إلى إدمان يصعب التخلص منه، نتيجة الاعتماد المتزايد على الكافيين. اضافة اعلان





وأوضحت الطبيبة أن تناول القهوة يثير رغبة قوية في استهلاك الكافيين، نظرًا لتأثيره في تحفيز إنتاج هرمونات السعادة، وتنشيط الجسم، وتحسين التركيز. إلا أنها حذّرت من أن هذا المشروب، إلى جانب فوائده، قد يؤثر سلبًا في جودة النوم وصحة الجهاز العصبي.



ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن شرب القهوة؟



بحسب بيساريوفا، فإن التوقف المفاجئ عن تناول القهوة قد يؤدي إلى ظهور أعراض انسحابية، لأن الجسم يتكيف سريعًا مع الطاقة التي يوفرها الكافيين. وخلال الأيام الأولى، قد يعاني الشخص من عدة آثار جانبية، أبرزها:



الصداع الناتج عن توسّع الأوعية الدموية في الدماغ.



الشعور بالنعاس بسبب نقص الكافيين.



التهيّج نتيجة انخفاض تحفيز هرمونات السعادة.



ضعف التركيز.



اضطرابات في الجهاز الهضمي، نظرًا لتأثير الكافيين في حركة الأمعاء.



وأضافت الطبيبة أن هذه الأعراض تستمر عادةً من أربعة إلى خمسة أيام، ثم تبدأ في التلاشي تدريجيًا. وبعد نحو أربعة أسابيع، يشعر الشخص بنشاط متجدد وتحسّن ملحوظ في حالته العامة.



وأكدت أن التوقف عن القهوة ينعكس إيجابًا على الصحة، إذ يصبح النوم أعمق، ويسهل الخلود إليه والاستيقاظ منه، ويتحسن المزاج، ويخفّ القلق، كما قد يعود ضغط الدم إلى مستوياته الطبيعية في بعض الحالات.



التوقف التدريجي أفضل



ونصحت بيساريوفا بالتقليل التدريجي من شرب القهوة بدلًا من التوقف المفاجئ، لتفادي تفاقم أعراض الانسحاب. وأشارت إلى أنه إذا كان الشخص معتادًا على شرب أربعة إلى خمسة أكواب يوميًا، فمن الأفضل خفض الكمية إلى كوبين أو ثلاثة خلال الأسبوعين الأولين، ثم الاكتفاء بكوب واحد في الأسبوع الثالث، قبل التوقف التام بعد تكيّف الجسم مع جرعات أقل من الكافيين.



من يجب عليه الامتناع عن القهوة؟



وأوضحت الطبيبة أن بعض الفئات ينبغي عليها التوقف نهائيًا عن تناول القهوة، خاصة من يعانون أمراضًا مزمنة في الجهاز الهضمي، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، أو اضطرابات نفسية. وتشمل هذه الحالات: التهاب المعدة، والقرحة، ومتلازمة القولون العصبي، واضطرابات القلق، ونوبات الهلع، والأرق، وتسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم.



وختمت بيساريوفا بالإشارة إلى أن الكمية المقبولة يوميًا من القهوة، في حال عدم وجود موانع صحية، هي كوبان إلى ثلاثة أكواب (200 ملليلتر للكوب الواحد) من دون إضافة السكر أو المنكهات. ولفتت إلى أن الكوب الواحد يحتوي على نحو 90–100 ملليغرام من الكافيين، بينما تُقدَّر الكمية الآمنة للاستهلاك اليومي بنحو 400 ملليغرام.