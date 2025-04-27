ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن يوميا ؟

الوكيل الإخباري- السمن مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة، لكن يجب تناوله بحذر لتجنب أضراره.

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وفقًا لموقع "The Indian Express"، فإن تناول السمن يوميًا يوفر فوائد مثل:

مصدر للطاقة: غني بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، يسهم في زيادة الطاقة.

تحسين الهضم: يحتوي على حمض البيوتريك الذي يدعم صحة الأمعاء.

تقوية المناعة: غني بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A، D، E، K).

دعم صحة القلب: يساعد في تحسين الكوليسترول الجيد وتقليل مخاطر أمراض القلب.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية: يعزز امتصاص الفيتامينات والمعادن.



لكن الإفراط في تناول السمن قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن

ارتفاع الكوليسترول الضار

مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي.

لتجنب الأضرار، يجب تناول السمن باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.