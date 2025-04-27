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ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن يوميا ؟

98خ
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري- السمن مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة، لكن يجب تناوله بحذر لتجنب أضراره.

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وفقًا لموقع "The Indian Express"، فإن تناول السمن يوميًا يوفر فوائد مثل:
مصدر للطاقة: غني بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، يسهم في زيادة الطاقة.
تحسين الهضم: يحتوي على حمض البيوتريك الذي يدعم صحة الأمعاء.
تقوية المناعة: غني بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (A، D، E، K).
دعم صحة القلب: يساعد في تحسين الكوليسترول الجيد وتقليل مخاطر أمراض القلب.
تحسين امتصاص العناصر الغذائية: يعزز امتصاص الفيتامينات والمعادن.


لكن الإفراط في تناول السمن قد يؤدي إلى:
زيادة الوزن
ارتفاع الكوليسترول الضار
مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي.
لتجنب الأضرار، يجب تناول السمن باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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طب وصحة ماذا يحدث للجسم عند تناول السمن يوميا ؟



 
 





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