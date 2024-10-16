ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم يوميًا؟

الطماطم لها فوائد كثيرة وفقًا لـ«رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، وتتمثل في التالي:
الحماية من البكتيريا الضارة المسببة للأمراض.
المساعدة على الشعور بالشبع.
تنظيم مستويات سكر الدم.
الوقاية من مرض السكري.
تعزيز صحة جهاز المناعة.
مضادة للأكسدة، وتقلل الضغط على جهاز المناعة.
تعمل على إبطاء نمو الأورام السرطانية.
تسكين الألم وآلام العضلات بشكل خاص.
واحدة من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية.
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