 
الأربعاء 2024-10-16 04:39 م
 
 

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم يوميًا؟

طماطم
طماطم
الأربعاء، 16-10-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   الطماطم من المواد الغذائية التي لا غنى عنها، كونها مُفيدة لصحة الجسم، وتتميز باحتوائها على عدد كبير من العناصر اللازمة للجسم «المعادن والفيتامينات والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم»، ولديها كثير من الفوائد المُميزة والصحية، ولكنها قد تكون خطيرة في بعض الأحيان للمُصابين بقرح المعدة، فماذا يحدث عند تناول الطماطم يوميًا في الوجبات؟

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تناول الطماطم يوميًا عادة صحية مُفيدة للجسم، لها دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الكوليسترول، وفي هذا الشأن تحدث الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية عن فوائد الطماطم، مؤكدا أنها  تعزز مناعة الجسم، ولكن يجب استشارة طبيب إذا كنت مصابا بارتجاع المريء أو التهابات جدار المعدة.

 

 فوائد تناول الطماطم
 الطماطم لها فوائد كثيرة وفقًا لـ«رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، وتتمثل في التالي:

الحماية من البكتيريا الضارة المسببة للأمراض.
المساعدة على الشعور بالشبع.
تنظيم مستويات سكر الدم.
الوقاية من مرض السكري.
تعزيز صحة جهاز المناعة.
مضادة للأكسدة، وتقلل الضغط على جهاز المناعة.
تعمل على إبطاء نمو الأورام السرطانية.
تسكين الألم وآلام العضلات بشكل خاص.
واحدة من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية.

 
gnews

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