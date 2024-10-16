ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطم يوميًا؟

الوكيل الإخباري- الطماطم من المواد الغذائية التي لا غنى عنها، كونها مُفيدة لصحة الجسم، وتتميز باحتوائها على عدد كبير من العناصر اللازمة للجسم «المعادن والفيتامينات والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم»، ولديها كثير من الفوائد المُميزة والصحية، ولكنها قد تكون خطيرة في بعض الأحيان للمُصابين بقرح المعدة، فماذا يحدث عند تناول الطماطم يوميًا في الوجبات؟

اضافة اعلان

تناول الطماطم يوميًا عادة صحية مُفيدة للجسم، لها دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الكوليسترول، وفي هذا الشأن تحدث الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية عن فوائد الطماطم، مؤكدا أنها تعزز مناعة الجسم، ولكن يجب استشارة طبيب إذا كنت مصابا بارتجاع المريء أو التهابات جدار المعدة.