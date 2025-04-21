ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت عباد الشمس يوميا؟

الوكيل الإخباري- يُعد زيت عباد الشمس من الزيوت النباتية الشائعة، ويحتوي على عناصر غذائية مفيدة، لكنه قد يسبب أضرارًا عند الإفراط في تناوله.

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✅ الفوائد:

تعزيز صحة القلب: يخفض الكوليسترول الضار بفضل الدهون الأحادية غير المشبعة.

تحسين البشرة: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية ترطّب الجلد وتقلل الالتهاب.



⚠️ الأضرار عند الإفراط:

زيادة الوزن وخطر الإصابة بالسكري والسرطان.

تلف الحمض النووي والتهابات مزمنة بسبب كثرة أوميغا 6.

ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.



🔍 التوصية:

الاستخدام المعتدل والتنوع في الزيوت هو الأفضل للحفاظ على الصحة.