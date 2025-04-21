ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت عباد الشمس يوميا؟

✅ الفوائد:
تعزيز صحة القلب: يخفض الكوليسترول الضار بفضل الدهون الأحادية غير المشبعة.
تحسين البشرة: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية ترطّب الجلد وتقلل الالتهاب.
⚠️ الأضرار عند الإفراط:
زيادة الوزن وخطر الإصابة بالسكري والسرطان.
تلف الحمض النووي والتهابات مزمنة بسبب كثرة أوميغا 6.
ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.
🔍 التوصية:
الاستخدام المعتدل والتنوع في الزيوت هو الأفضل للحفاظ على الصحة.
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