ماذا يحدث للجسم عند شرب العصير الأخضر يوميا؟

وفيما يلي أبرز فوائده عند تناوله يوميًا:
يحتوي على فيتامينات A وC وK، إضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يساعد في حماية الخلايا وتقليل الالتهاب.
ترطيب الجسم:
لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد في الحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الطقس الحار.
تحسين الهضم:
رغم قلة الألياف، فإن بعض المركبات النباتية تعمل كـ"بريبيوتيك"، ما يدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء ويحسّن صحة الجهاز الهضمي.
زيادة الطاقة:
بفضل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات سهلة الهضم، يرفع العصير الأخضر من مستويات الطاقة.
تقوية المناعة:
يساعد في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.
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