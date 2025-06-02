الإثنين 2025-06-02 04:04 م
 

ماذا يحدث للجسم عند شرب العصير الأخضر يوميا؟

بلا
تعبيرية
 
الإثنين، 02-06-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   يُعد العصير الأخضر من أفضل المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها بانتظام، لما له من فوائد متعددة تعزز مناعة الجسم وتقلل فرص الإصابة بالأمراض، وفقًا لموقع "Healthline".

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وفيما يلي أبرز فوائده عند تناوله يوميًا:

غني بالعناصر الغذائية:
يحتوي على فيتامينات A وC وK، إضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يساعد في حماية الخلايا وتقليل الالتهاب.
ترطيب الجسم:
لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، يساعد في الحفاظ على توازن السوائل، خاصة في الطقس الحار.
تحسين الهضم:
رغم قلة الألياف، فإن بعض المركبات النباتية تعمل كـ"بريبيوتيك"، ما يدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء ويحسّن صحة الجهاز الهضمي.
زيادة الطاقة:
بفضل الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات سهلة الهضم، يرفع العصير الأخضر من مستويات الطاقة.
تقوية المناعة:
يساعد في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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