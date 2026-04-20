ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟
الإثنين، 20-04-2026 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد تقرير نشره موقع Health عن أن تناول الوجبة نفسها يومياً قد يساعد بعض الأشخاص على تنظيم عاداتهم الغذائية ودعم أهدافهم الصحية، لكنه قد يحمل في الوقت نفسه آثاراً سلبية إذا كانت هذه الوجبة محدودة من حيث التنوع والعناصر الغذائية.

وبحسب التقرير، فإن تكرار الوجبات قد يسهل الالتزام بالسعرات الحرارية والتحكم بالكميات والحد من القرارات العشوائية المتعلقة بالطعام، ما قد يدعم خسارة الوزن أو حتى زيادته عند اختيار أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية. كما أن هذا النمط قد يخفف ما يعرف بـ"إرهاق القرار" لدى الأشخاص الذين يشعرون بالضغط من التفكير اليومي بما سيأكلونه.

لكن التقرير يحذر في المقابل من أن الاعتماد المستمر على الوجبة نفسها قد يؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن إذا لم تكن متوازنة، إذ إن تنويع الطعام خلال الأسبوع يزيد فرص الحصول على مختلف المغذيات الدقيقة الضرورية للجسم. ويضرب مثالاً على ذلك بوجبة متكاملة تضم الخضار الورقية والسلمون أو الدجاج المشوي والكينوا والحمص وزيت الزيتون والمكسرات والخضار الملونة، معتبراً أنها أكثر ملاءمة للتكرار من وجبات محدودة القيمة الغذائية مثل المعكرونة بالزبدة أو الوجبات الخفيفة الجاهزة.

 
 


