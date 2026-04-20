ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

الوكيل الإخباري- أفاد تقرير نشره موقع Health عن أن تناول الوجبة نفسها يومياً قد يساعد بعض الأشخاص على تنظيم عاداتهم الغذائية ودعم أهدافهم الصحية، لكنه قد يحمل في الوقت نفسه آثاراً سلبية إذا كانت هذه الوجبة محدودة من حيث التنوع والعناصر الغذائية.



وبحسب التقرير، فإن تكرار الوجبات قد يسهل الالتزام بالسعرات الحرارية والتحكم بالكميات والحد من القرارات العشوائية المتعلقة بالطعام، ما قد يدعم خسارة الوزن أو حتى زيادته عند اختيار أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية. كما أن هذا النمط قد يخفف ما يعرف بـ"إرهاق القرار" لدى الأشخاص الذين يشعرون بالضغط من التفكير اليومي بما سيأكلونه.

