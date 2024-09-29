ماذا يعني تغيّر لون اللسان؟

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الوكيل الإخباري- هل طلب منك الطبيب أن تخرج لسانك، بينما يقوم بتقييم الحلق، إنه يفحص اللسان أيضاً، والذي يمكن أن يكشف الكثير عن صحة الشخص ومناعته. اضافة اعلان





تحث التوصيات على تنظيف اللسان مرة إلى مرتين يومياً



يلعب اللسان دوراً حاسماً في الأكل والتحدث والوظائف الحيوية الأخرى. إنه ليس عضلة واحدة، بل هو عضو عضلي يتكون من 8 أزواج عضلية تساعده على الحركة.



وتغطي سطح اللسان نتوءات صغيرة يمكن رؤيتها والشعور بها، تسمى الحليمات، ما يمنحه سطحاً خشناً.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، يخطئ البعض أحياناً في اعتبارها براعم التذوق، لكنها ليست كذلك. فمن بين 200 ألف إلى 300 ألف حليمة، يحتوي جزء صغير فقط على براعم التذوق.



ويبلغ عدد براعم التذوق لدى البالغين ما يصل إلى 10 آلاف وهي غير مرئية للعين المجردة، وتتركز بشكل أساسي على طرف اللسان وجوانبه وظهره.



اللون الوردي

يكون اللسان السليم وردي اللون على الرغم من أن الظل قد يختلف من شخص لآخر، ويتراوح من اللون الوردي الداكن إلى الفاتح.



وتحث التوصيات على تنظيف اللسان مرة إلى مرتين يومياً، وأثناء التنظيف عليك بفحصه، فكل تغير في اللون يعني شيئاً.



الطبقة البيضاء

يعد ظهور طبقة بيضاء على سطح اللسان أحد أكثر التغييرات شيوعاً لدى الأشخاص الأصحاء. يمكن أن يحدث هذا إذا توقفت عن تنظيف اللسان بالفرشاة أو كشطه، حتى لبضعة أيام.



في هذه الحالة، تتراكم بقايا الطعام والميكروبات وتتسبب في ظهور البلاك. سيؤدي الفرك أو الكشط اللطيف إلى إزالة هذه الطبقة التي تحتوي ميكروبات، وتقليل فرص العدوى.



الطلاء الأصفر

قد يشير الطلاء الأصفر للسان إلى مرض القلاع الفموي، وهو عدوى فطرية تترك سطحاً خاماً عند فركها.



ومرض القلاع الفموي شائع لدى كبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة أو يعانون من مرض السكري. ويمكن أن يصيب أيضاً الأطفال والشباب بعد المرض، بسبب القمع المؤقت لجهاز المناعة أو استخدام المضادات الحيوية.



ويصف الطبيب علاجاً لهذه الحالة، عادة ما يستمر شهراً.