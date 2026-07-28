الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

ماذا يفعل الأناناس بمستوى السكر في الدم؟

ed
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   يحتوي الأناناس على سكريات طبيعية، ما يجعله من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المتوسط، لذلك قد يرفع مستوى السكر في الدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

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ومع ذلك، فإن احتواءه على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يجعله مناسبًا عند تناوله باعتدال.

وينصح الخبراء مرضى السكري بالتحكم في الكمية، وتناول الأناناس مع أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية، مثل المكسرات أو الزبادي، للحد من ارتفاع السكر في الدم، مع تفضيل الأناناس الطازج أو المجمد بدلًا من المعلب، وتناوله كاملًا بدلًا من العصير للحفاظ على الألياف.

كما قد لا يناسب الأناناس بعض الأشخاص بسبب حموضته، التي قد تسبب حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض حساسية لدى البعض.

 
 


gnews

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