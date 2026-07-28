ماذا يفعل الأناناس بمستوى السكر في الدم؟

الوكيل الإخباري- يحتوي الأناناس على سكريات طبيعية، ما يجعله من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المتوسط، لذلك قد يرفع مستوى السكر في الدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

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