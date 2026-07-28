ماذا يفعل الأناناس بمستوى السكر في الدم؟

وينصح الخبراء مرضى السكري بالتحكم في الكمية، وتناول الأناناس مع أطعمة غنية بالبروتين أو الدهون الصحية، مثل المكسرات أو الزبادي، للحد من ارتفاع السكر في الدم، مع تفضيل الأناناس الطازج أو المجمد بدلًا من المعلب، وتناوله كاملًا بدلًا من العصير للحفاظ على الألياف.
كما قد لا يناسب الأناناس بعض الأشخاص بسبب حموضته، التي قد تسبب حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض حساسية لدى البعض.
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