ماذا يفعل السهر بقلبك؟

الوكيل الإخباري- أظهر تحليل بيانات لأكثر من 300 ألف شخص بالغ من بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة أن السهر واضطراب أنماط النوم يزيدان من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

