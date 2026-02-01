ماذا يفعل السهر بقلبك؟

وقيّم الباحثون صحة القلب باستخدام ثمانية مؤشرات تعتمدها جمعية القلب الأمريكية، تشمل: النظام الغذائي، والنشاط البدني، والتدخين، والنوم، ووزن الجسم، ومستويات الكوليسترول، وسكر الدم، وضغط الدم.
وتبيّن أن الأشخاص الذين يفضلون السهر كانوا أكثر عرضة بنسبة 79 بالمئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن لا يملكون تفضيلا زمنيا محددا. وخلال فترة متابعة استمرت 14 عاما، ارتفع خطر إصابتهم باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية بنسبة 16 بالمئة، وكانت هذه العلاقة أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال.
ووفقا للدكتورة سينا كيانرسي، كبيرة الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن جزءا كبيرا من هذا الخطر المتزايد لا يرتبط بالنمط الزمني بحد ذاته، بل بنمط الحياة المصاحب له. إذ يميل محبو السهر إلى التدخين بمعدلات أعلى، ويعانون من اضطرابات النوم، كما تقل احتمالات التزامهم بجدول زمني منتظم.
