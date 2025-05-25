ما أثر زيادة الزنك في الجسم؟

وتشير مجلة Clinical Nutrition، إلى أن العلماء درسوا عادات الأكل والحالة الصحية لـ 68780 متطوعا، حصلوا على معلومات عنهم من البنك الحيوي البريطاني، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية واسعة النطاق في المملكة المتحدة. واتضح لهم أن أولئك الذين حصلوا على جرعة الزنك اليومية الموصى بها (ثمانية ملغ للنساء و11 ملغ للرجال) تباطأت لديهم سرعة الشيخوخة البيولوجية بمعدل 0.11 سنة مقارنة بالمشاركين الذين يعانون من نقص الزنك.
أما تناول أكثر من 40 ملغ من الزنك في اليوم فيؤدي إلى زيادة كبيرة في سرعة الشيخوخة البيولوجية تصل إلى 6.9 عاما من العمر البيولوجي المكافئ. كما أظهرت نتائج الدراسة أن الجمع بين تناول كمية كافية من الزنك والنشاط البدني المنتظم يقلل من خطر تسارع الشيخوخة البيولوجية بنسبة 31 بالمئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الزنك يعتبر عنصرا أساسيا لا ينتجه الجسم، يشارك في تنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية- يشارك في تركيب الحمض النووي، وانقسام الخلايا، والوظيفة المناعية، والوظيفة العصبية.
ويؤكد الباحثون على ضرورة اتباع نهج شخصي لتقييم الحالة الغذائية، ويحذرون من استخدام مكملات الزنك دون مؤشرات طبية، خاصة بالنظر إلى المخاطر المحتملة.
-
أخبار متعلقة
-
وسيلة بسيطة للوقاية من أمراض الغدة الدرقية
-
كيف نتخلص من حساسية حبوب اللقاح؟
-
تسبب لزوجة الدم- طبيبة تحذر من هذه العادة في فصل الصيف
-
مع حرارة الصيف.. 5 نصائح لتجنب الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي
-
5 عناصر غذائية تطيل العمر- حافظ على تناولها
-
علامات احتباس السوائل في جسمك.. احذرها
-
احذر تنميل اليدين- علامة على نقص هذه الفيتامينات بجسمك
-
ماذا يحدث عند تدليك باطن القدمين بزيت المغنيسيوم كل أسبوع؟