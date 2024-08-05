ما أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

الوكيل الإخباري- تتكاثر التوصيات الخاصة بالتغذية خلال فترة الحمل لأهميتها لنمو الجنين، ومنها ما يتعلق بتوقيت الوجبات والساعات الفاصلة بين وجبة وأخرى، لكن ماذا عن فيتامينات الحمل المتعددة، هل هناك وقت أفضل لتناولها؟



قد تبدأ كثير من النساء في تناول فيتامينات الحمل بقرار شخصي قبل توصية الطبيب أو أخصائي التغذية، وقد يتأجل ذلك إلى ما بعد تأكيد حدوث الحمل.



ووفق "ليفينغ سترونغ"، إذا كانت التعليمات الموجودة على علبة المكملات الغذائية لا تعطيك أي تفاصيل محددة حول موعد تناول الفيتامينات المتعددة، فإن عليك اختيار وقت محدد يمكنك تذكره.

أما من ناحية امتصاص الجسم للمغذيات من معادن وفيتامينات، فلا يختلف الأمر، سواء تناولت المكمل كل يوم في الصباح أو المساء.



لكن هناك بعض العوامل فيما يتعلق بالتوقيت قد ترغبين في مراعاتها، مثل تناول المكمل مع وجبة الطعام، أو تباعد الجرعات، أو تتناول المكملات الغذائية بالتزامن مع بعضها بعضاً.



اضطراب الهضم

وعلى الرغم من عدم وجود أفضلية لوقت محدد لتناول الفيتامينات، توصي "كليفلاند كلينيك" بتجنب تناول المكملات الغذائية أول شيء في الصباح قبل تناول أي شيء، فقد يؤدي هذا إلى اضطراب الجهاز الهضمي.

وتوجد بعض المغذيات التي يفضل تناولها معاً لتحسين الامتصاص، مثل فيتامين "سي" والحديد. والبعض الآخر قد يتعارض مع بعضه بعضاً.

مثلاً، لا ينصح بتناول الحديد مع الشاي، أو فيتامين "سي" مع فيتامين "ب12"، أو النحاس والزنك.