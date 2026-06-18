الخميس 2026-06-18 02:32 م

ما اكتشفه الأطباء بشأن الاستحمام سيفاجئك

edfq
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   يعتقد كثيرون أن استخدام الليفة أو منشفة الاستحمام يمنح نظافة أعمق، لكن أطباء الجلد يؤكدون أن غسل الجسم باليدين قد يكون الخيار الأفضل والأكثر أماناً للبشرة.

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وأوضح مختصون أن اليدين تساعدان على توزيع الصابون وتنظيف الجسم بكفاءة، مع تقليل خطر تهيج الجلد أو إتلاف الحاجز الواقي للبشرة، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.


كما حذر الأطباء من أن الليف والمناشف قد تحتفظ بالبكتيريا إذا لم تُنظف وتجفف جيداً، ما قد يزيد خطر العدوى والمشكلات الجلدية.


وأشاروا إلى أن استخدام المنشفة أو الليفة قد يكون مفيداً أحياناً لإزالة الأوساخ أو التقشير الخفيف، لكن غسل الجسم باليدين مع الصابون يكفي في معظم الحالات للحصول على نظافة فعالة وآمنة.

 
 


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