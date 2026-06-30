الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

ما الذي تفعله اللحوم الحمراء بالأمعاء؟

شس
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب الأمعاء المزمن، بينما قد يوفر بروتين البازلاء تأثيراً وقائياً محتملاً.اضافة اعلان


وتشمل أمراض التهاب الأمعاء حالات مزمنة مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، وتسبب آلاماً شديدة في البطن وإسهالاً مستمراً، وقد يصاحبها دم أو مخاط في البراز، إضافة إلى الإرهاق وفقدان الوزن غير المبرر.

وأشارت الدراسة، المنشورة في مجلة "سيلولار آند موليكيولار جاستروإنتيرولوجي"، إلى أن التجارب على الفئران أظهرت أن الأنظمة الغذائية الغنية بلحم البقر أدت إلى التهاب معوي أشد، بينما خفّت الأعراض لدى الفئران التي اعتمدت على بروتين البازلاء.

كما تبين أن البروتينات النباتية مثل الصويا، إضافة إلى بروتين البيض، أقل ضرراً من اللحوم الحمراء، إلا أن بروتين البازلاء كان الأكثر فاعلية في تقليل الالتهاب، ويُرجّح الباحثون أن ذلك يرتبط بتأثيره على بكتيريا الأمعاء والحاجز المعوي.

ويؤكد الباحثون أهمية نوعية البروتين في النظام الغذائي كعامل مؤثر في إدارة المرض، في ظل استمرار غياب علاج شافٍ لالتهاب الأمعاء واعتماد العلاج غالباً على أدوية مثبطة للمناعة ذات آثار جانبية محتملة.
 
 


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