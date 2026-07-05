ما الذي لا نعرفه عن زيت الزيتون؟

وتوضح الأبحاث أنه غني بالبوليفينولات المضادة للأكسدة التي تقلل الالتهابات، وتحسن صحة الأوعية الدموية، وتخفض الكوليسترول الضار، ما يقلل خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.
كما قد يساهم في تحسين وظائف الدماغ عبر دعم صحة بكتيريا الأمعاء، مما ينعكس على الذاكرة والإدراك، إضافة إلى احتوائه على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة تدعم صحة الخلايا وتنظم بعض مؤشرات السكر والتمثيل الغذائي.
ويؤكد الخبراء أن الفائدة تعتمد على جودة الزيت واعتدال الاستهلاك ضمن نظام غذائي صحي متوازن.
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