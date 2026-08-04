ما العادة التي تعزز التركيز والطاقة؟

وأوضحت أن القيلولة المثالية تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ويفضل أن تكون بين الساعة 12:00 و15:00، إذ تسهم في تعزيز القدرات الذهنية والتوازن النفسي دون التأثير في النوم الليلي.
وحذرت من إطالة مدة القيلولة أو أخذها قبل غروب الشمس، لأن ذلك قد يربك الساعة البيولوجية ويؤدي إلى الشعور بالخمول.
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