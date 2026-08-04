الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

ما العادة التي تعزز التركيز والطاقة؟

شصيث
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت الدكتورة الروسية يكاتيرينا دوبروفينا، الأستاذة المشاركة في جامعة بيروغوف، أن القيلولة القصيرة خلال النهار تساعد على تحسين التركيز والذاكرة واستعادة النشاط.

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وأوضحت أن القيلولة المثالية تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ويفضل أن تكون بين الساعة 12:00 و15:00، إذ تسهم في تعزيز القدرات الذهنية والتوازن النفسي دون التأثير في النوم الليلي.


وحذرت من إطالة مدة القيلولة أو أخذها قبل غروب الشمس، لأن ذلك قد يربك الساعة البيولوجية ويؤدي إلى الشعور بالخمول.

 
 


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