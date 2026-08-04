ما العادة التي تعزز التركيز والطاقة؟

الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة الروسية يكاتيرينا دوبروفينا، الأستاذة المشاركة في جامعة بيروغوف، أن القيلولة القصيرة خلال النهار تساعد على تحسين التركيز والذاكرة واستعادة النشاط.

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وأوضحت أن القيلولة المثالية تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ويفضل أن تكون بين الساعة 12:00 و15:00، إذ تسهم في تعزيز القدرات الذهنية والتوازن النفسي دون التأثير في النوم الليلي.