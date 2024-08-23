 
الجمعة 2024-08-23 03:10 م
 

 

ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 23-08-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى والفشل الكلوي، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، مما يجعل إزالة الفضلات من الجسم أمرًا صعبًا.
هل ارتفاع ضغط الدم له علاقه بالكلى؟

اضافة اعلان


يحدث ارتفاع ضغط الدم الكلوي نتيجة لتضييق الشرايين التي تنقل الدم إلى الكلى، وقد يحدث تضييق في أحد شرايين الكلى أو كليهما، وتسمى هذه الحالة تضيق الشريان الكلوي.

وعندما ينخفض تدفق الدم إلى الكلى، فإنها تتصرف كما لو كان هذا التدفق المنخفض ناتجًا عن الجفاف، لذا فإنها تستجيب بإفراز هرمونات تحفز الجسم على الاحتفاظ بالصوديوم والماء، حيث تمتلئ الأوعية الدموية بالسوائل الإضافية، ويرتفع ضغط الدم.

غالبًا ما يحدث تضيق أحد الشرايين الكلوية أو كليهما بسبب تصلب الشرايين، هذه هي نفس العملية التي تؤدي إلى العديد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك سبب أقل شيوعًا للتضيق، وهو خلل التنسج العضلي الليفي، وهى حالة يتطور فيها بنية الشرايين الكلوية بشكل غير طبيعي لأسباب غير واضحة.

ويؤثر مرض الكلى الناجم عن ارتفاع ضغط الدم على كل الفئات، ومع ذلك، هناك مجموعات معينة معرضة لخطر أكبر، خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

حزب الله

عربي ودولي حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

الموز

طب وصحة على رأسها صحة القلب.. 8 فوائد صحية لتناول الموز

جيش الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي: إصابة 8 جنود اسرائيليين بقطاع غزة خلال 24 ساعة

غارة إسرائيلية في لبنان

عربي ودولي الصحة اللبنانية: شهيدان أحدهما طفل بقصف عيتا الجبل

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

تعبيرية

طب وصحة ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.31 دولار



 


الأكثر مشاهدة