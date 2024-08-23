ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟

الوكيل الإخباري- يعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى والفشل الكلوي، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، مما يجعل إزالة الفضلات من الجسم أمرًا صعبًا.

هل ارتفاع ضغط الدم له علاقه بالكلى؟

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