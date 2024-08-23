ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى؟

هل ارتفاع ضغط الدم له علاقه بالكلى؟
يحدث ارتفاع ضغط الدم الكلوي نتيجة لتضييق الشرايين التي تنقل الدم إلى الكلى، وقد يحدث تضييق في أحد شرايين الكلى أو كليهما، وتسمى هذه الحالة تضيق الشريان الكلوي.
وعندما ينخفض تدفق الدم إلى الكلى، فإنها تتصرف كما لو كان هذا التدفق المنخفض ناتجًا عن الجفاف، لذا فإنها تستجيب بإفراز هرمونات تحفز الجسم على الاحتفاظ بالصوديوم والماء، حيث تمتلئ الأوعية الدموية بالسوائل الإضافية، ويرتفع ضغط الدم.
غالبًا ما يحدث تضيق أحد الشرايين الكلوية أو كليهما بسبب تصلب الشرايين، هذه هي نفس العملية التي تؤدي إلى العديد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وهناك سبب أقل شيوعًا للتضيق، وهو خلل التنسج العضلي الليفي، وهى حالة يتطور فيها بنية الشرايين الكلوية بشكل غير طبيعي لأسباب غير واضحة.
ويؤثر مرض الكلى الناجم عن ارتفاع ضغط الدم على كل الفئات، ومع ذلك، هناك مجموعات معينة معرضة لخطر أكبر، خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.
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