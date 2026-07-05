ما الغذاء الأفضل لنمو العضلات؟

وأشارت إلى أن البيض غني بفيتامين د والكولين وفيتامينات B، ويساعد في إنتاج الطاقة وسهولة الهضم، مع إمكانية تناول 2 إلى 4 بيضات لتغطية جزء من احتياج البروتين في الوجبة.
وأكدت أن بناء العضلات يعتمد على نظام غذائي متوازن يوفّر البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، إلى جانب شرب الماء ودمج التغذية مع تمارين المقاومة.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة توضح الفروق الصحية بين الزبادي المثلج والآيس كريم
-
الصيام المتقطع قد يدعم علاج أمراض اللثة
-
كيف تعرف أنك تعاني من نقص البروتين؟
-
أدوية السمنة قد ترتبط بانخفاض خطر البتر لدى مرضى السكري
-
ما الذي لا نعرفه عن زيت الزيتون؟
-
برنامج سريع لإنهاء إدمان السكر في 10 أيام
-
لماذا ينصح الأطباء بتناول المشمش بشكل مستمر؟
-
الفتوش.. خيار صحي مثالي لوجبة العشاء