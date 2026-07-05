ما الغذاء الأفضل لنمو العضلات؟

11:56 ص

الوكيل الإخباري- أوصت أخصائية التغذية البريطانية لينا بيل بتناول البيض كخيار مثالي لبناء العضلات، لكونه بروتينًا كاملًا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، خاصة الليوسين الذي يدعم نمو العضلات والتعافي بعد التمارين. اضافة اعلان





وأشارت إلى أن البيض غني بفيتامين د والكولين وفيتامينات B، ويساعد في إنتاج الطاقة وسهولة الهضم، مع إمكانية تناول 2 إلى 4 بيضات لتغطية جزء من احتياج البروتين في الوجبة.



وأكدت أن بناء العضلات يعتمد على نظام غذائي متوازن يوفّر البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، إلى جانب شرب الماء ودمج التغذية مع تمارين المقاومة.





