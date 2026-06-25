ما الفحوصات التي ينصح بها الأطباء بعد سن 35؟

01:34 م

الوكيل الإخباري- توصي الدكتورة الهندية شيلي ماهاجان، أخصائية علم الأمراض وعلم الجينوم السريري، الأشخاص فوق سن 35 عامًا بإجراء خمسة فحوصات دورية للمساعدة في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية. اضافة اعلان





وتشمل هذه الفحوصات: قياس مستوى السكر في الدم، وضغط الدم والكوليسترول لتقييم صحة القلب، وفحوص وظائف الكبد والكلى، ووظائف الغدة الدرقية، إضافة إلى قياس مستويات فيتامين D3 وفيتامين B12.



وأوضحت أن الجسم بعد سن 35 يبدأ بالتأثر بشكل أكبر بالإجهاد وقلة النوم وضعف النشاط البدني، ما يجعل الكشف المبكر عن الاضطرابات الصحية أكثر أهمية للحفاظ على الصحة وجودة الحياة.





