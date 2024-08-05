 
الإثنين 2024-08-05 12:36 م
 
 

ما المعدل الصحي لتناول الطعام في المطاعم؟

الطعام
الطعام




 

الإثنين، 05-08-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   غالباً ما يحتوي طعام المطاعم على مستويات أعلى من الزبدة والملح والسكر، ما يؤدي إلى نتائج صحية أسوأ مقارنة بالوجبات المنزلية، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تناول الطعام في الخارج إلى أضرار صحية.

وتشير تقارير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن ثلث السعرات الحرارية التي يتم تناولها في الولايات المتحدة تأتي من أطعمة معدة خارج المنزل، وهي نسبة مرتفعة جداً.
وبحسب "فري ويل هيلث"، تعتبر هذه السعرات الحرارية مسؤولة عن زيادة نسبة السمنة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع الكوليسترول.
من ناحية أخرى، تميل الوجبات السريعة إلى أن تكون عالية السعرات الحرارية بشكل كبير، ومنخفضة القيمة الغذائية. وهذا ينطبق أيضاً على العديد من أطباق المطاعم.
وتميل أحجام الحصص إلى أن تكون أكبر في المطاعم، وقد يأكل الناس عدة أطباق، مثل المقبلات والطبق الرئيسي والحلوى.


الطهي في المنزل
وعلى الرغم من عدم وجود توصيات محددة بشأن عدد مرات الأكل في مطاعم، أو عدد وكمية الوجبات والسعرات التي يتم إعدادها خارج المنزل والتي يمكن تناولها بشكل صحي، إلا أن المزيد من الطهي في المنزل هو من التوصيات التي يقدمها خبراء التغذية.
وترى جوليا وولفسون أستاذة التغذية بجامعة جونز هوبكنز أن "مكان تناول الوجبة - في المنزل أو في مطعم - لا يهم كثيراً بقدر أهمية جودة المكونات ومدى صحة التحضير".
وتقول: "غالباً ما يكون الطهي في المنزل خياراً أكثر صحة، لأنه يمنح الناس السيطرة على مكونات الطعام، ما يسمح بموازنة المجموعات الغذائية، وتقليل السكريات المضافة، والدهون والصوديوم".
لكن قد لا يكون إعداد كل الوجبات في المنزل خياراً واقعياً لكثير من الناس.


خيارات المطاعم
يمكن أن يكون تناول الطعام خارج المنزل نشاطاً اجتماعياً ممتعاً، وطريقة لاستكشاف الأطعمة المختلفة، مع الالتزام بخيارات صحية.
وترى وولفسون أنه "إذا تناولت الطعام في مطعم، يمكنك إجراء تعديلات على الوجبات الأخرى التي تتناولها خلال الأسبوع للتأكد من أنك تتناول مجموعاتك الغذائية الرئيسية".
وتوصي باختيار مطعم يحتوي على قائمة طعام تساعدك على تناول وجبة مغذية، والحد من الوجبات السريعة، بما لا يزيد عن وجبتين أسبوعياً.

 

24

 

gnews

أحدث الأخبار

أسلاك الكهرباء

أخبار محلية الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة

بلدية إربد الكبرى

خاص بالوكيل بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية 15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الحمل

طب وصحة ما أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة