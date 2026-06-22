ما بين الشمس والغذاء.. كيف تحصل على حاجتك اليومية من فيتامين د؟

الوكيل الإخباري- يُعدّ فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة العظام والمناعة، إلا أن مصادره الغذائية الطبيعية محدودة، لذلك يُنصح بالحصول عليه من الغذاء، والتعرّض المعتدل لأشعة الشمس، أو المكمّلات الغذائية عند الحاجة.

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وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والسردين والتونة، وزيت كبد الحوت، والحليب واللبن وعصير البرتقال المدعّمة، وصفار البيض، إضافة إلى بعض أنواع الفطر المعرضة للأشعة فوق البنفسجية.



ويؤكد المختصون أن التعرّض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق يومياً يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د، مع ضرورة تجنب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.



ويؤدي نقص فيتامين د إلى أعراض تشمل التعب، وآلام العظام والعضلات، وضعف المناعة، فيما تزداد احتمالات الإصابة بالنقص لدى كبار السن، والأشخاص قليلي التعرض للشمس، ومن يعانون من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي أو السمنة.