ما حقيقة أن الاستحمام يخفض ضغط الدم المرتفع؟

الوكيل الإخباري- يُعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية إذا لم يتم التحكم فيها، ويبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لتخفيف ضغط الدم. من بين الأسئلة المتداولة هو ما إذا كان الاستحمام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

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تأثير الاستحمام على ضغط الدم

الاستحمام بالماء الدافئ أو الساخن قد يساعد في تخفيض ضغط الدم مؤقتًا بسبب تأثيره على الأوعية الدموية والدورة الدموية. فعندما تستحم بالماء الدافئ، تتمدد الأوعية الدموية وتسترخي، مما يُحسن تدفق الدم ويُقلل من الضغط على جدران الشرايين. وهذا التمدد يساعد في خفض ضغط الدم لفترة قصيرة، ويُشعرك بالراحة والهدوء.



أنواع الاستحمام وتأثيرها على ضغط الدم:

الاستحمام بالماء الدافئ:

الماء الدافئ يُعتبر الأفضل لتحسين الدورة الدموية وتهدئة الأعصاب. التمدد الطبيعي للأوعية الدموية تحت تأثير الماء الدافئ يُساعد في تخفيف الضغط عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستحمام الدافئ أن يساعد في تخفيف التوتر العصبي، وهو أحد العوامل التي تسهم في ارتفاع ضغط الدم.



الاستحمام بالماء البارد:

على العكس، قد يؤدي الاستحمام بالماء البارد إلى تضييق الأوعية الدموية وارتفاع مؤقت في ضغط الدم. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتجنب الاستحمام بالماء البارد، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية بشكل مفاجئ.



الاستحمام المتناوب بين الماء البارد والساخن:

هناك من يعتمدون على تقنية الاستحمام بالتناوب بين الماء الساخن والبارد، وهذا يُعتقد أنه يُنشط الدورة الدموية ويُحسن مرونة الأوعية الدموية. ومع ذلك، يجب الحذر عند اتباع هذه الطريقة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن أو مشاكل في القلب، حيث قد يُسبب التبديل المفاجئ بين درجات الحرارة تغيرات مفاجئة في ضغط الدم.



فوائد إضافية للاستحمام في خفض ضغط الدم



تخفيف التوتر والقلق:

الاستحمام يُعتبر وسيلة فعالة لتخفيف التوتر، الذي يرتبط بشكل مباشر بارتفاع ضغط الدم. الاسترخاء في الماء الدافئ يُحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ويُقلل من إفراز هرمونات التوتر كالكورتيزول، مما يساعد في تحقيق استرخاء عام وانخفاض ضغط الدم.



تعزيز جودة النوم:

الاستحمام قبل النوم يمكن أن يحسن نوعية النوم، والذي بدوره يساعد في خفض ضغط الدم. الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم غالبًا ما يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم، لذلك يُمكن أن يكون الاستحمام بالماء الدافئ جزءًا من روتين يساعد في تنظيم النوم والسيطرة على ضغط الدم.



توصيات للاستحمام لمرضى ضغط الدم المرتفع

تجنب الماء الساخن جدًا: قد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن جدًا إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



الاسترخاء لفترة قصيرة: يُفضل أن يكون الاستحمام لمدة لا تتجاوز 15-20 دقيقة بالماء الدافئ، وذلك لتجنب إرهاق الجسم وزيادة الإجهاد على القلب.



المزج بين الاستحمام والتمارين الرياضية: يمكن أن يكون الاستحمام الدافئ وسيلة للاسترخاء بعد ممارسة التمارين الرياضية، التي تعتبر من أفضل الطرق لتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم على المدى الطويل.