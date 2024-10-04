ما حقيقة أن التونة ترفع الكوليسترول ؟

تأثير التونة على مرضى الكوليسترول
في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن سمكة التونة الطازجة من الأكلات المسموح بها لمرضى الكوليسترول، وتناولها لا يسبب أضرارًا صحية.
وبالنسبة للتونة المعلبة، أوضح استشاري التغذية العلاجية أن تناولها يسبب أضرارًا صحية لمرضى الكوليسترول المرتفع، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون المشبعة، التي تساهم في زيادة نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم.
أكلات ممنوعة لمرضى الكوليسترول
حدد استشاري التغذية العلاجية الأكلات الممنوعة لمرضى الكوليسترول الضار المرتفع (LDL)، وهي:
الأكلات سريعة التحضير.
الأكلات المقلية.
اللحوم المصنعة.
اللحوم الحمراء.
السكريات والحلويات.
الزيوت والسمنة.
البيض.
منتجات الألبان كاملة الدسم.
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