ما خطورة فرقعة المفاصل؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة يلينا يانوفسكايا، أخصائية الروماتيزم، أن الصوت المميز من فرقعة المفاصل ناتج عن التكهف، ولا تشكل هذه العادة أي خطورة على الأصحاء، إلا إذا كانت مصحوبة بألم.

وأوضحت الدكتورة أن الصوت المميز عند فرقعة المفاصل ناتج عن التكهف؛ فحين تتمدد كبسولة المفصل فجأة، تتشكل فقاعات غازية دقيقة في السائل الزلالي وتنهار على الفور. وأكدت أن هذه عملية فسيولوجية طبيعية وليست ضارة في حد ذاتها.

وأشارت إلى أن الدراسات العلمية الحديثة، بما فيها تجربة طويلة الأمد أجراها الدكتور دونالد أونغر، لم تثبت أي صلة بين فرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل. حيث قام أونغر بفرقعة مفاصل يد واحدة فقط لمدة 60 عاما، ولم يجد أي تأثير على حالة المفاصل. ويعتبر الطب الحديث أن الفرقعة الدورية تعتبر نوعا من الإحماء للمفاصل، ولا تؤدي إلى التهاب أو تشوهات أو ضعف في قوة القبضة.

ومع ذلك، حذرت الخبيرة من أن استمرار صوت فرقعة المفاصل مع أعراض مثل الألم، التورم، التيبس أو محدودية الحركة قد يكون مؤشرا على مشاكل صحية حقيقية، مثل التهاب المفاصل التنكسي أو التهاب الأوتار أو آثار إصابات سابقة، ما يستلزم استشارة طبيب مختص لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.

 
 


