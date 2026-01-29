ما خطورة فرقعة المفاصل؟

وأشارت إلى أن الدراسات العلمية الحديثة، بما فيها تجربة طويلة الأمد أجراها الدكتور دونالد أونغر، لم تثبت أي صلة بين فرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل. حيث قام أونغر بفرقعة مفاصل يد واحدة فقط لمدة 60 عاما، ولم يجد أي تأثير على حالة المفاصل. ويعتبر الطب الحديث أن الفرقعة الدورية تعتبر نوعا من الإحماء للمفاصل، ولا تؤدي إلى التهاب أو تشوهات أو ضعف في قوة القبضة.
ومع ذلك، حذرت الخبيرة من أن استمرار صوت فرقعة المفاصل مع أعراض مثل الألم، التورم، التيبس أو محدودية الحركة قد يكون مؤشرا على مشاكل صحية حقيقية، مثل التهاب المفاصل التنكسي أو التهاب الأوتار أو آثار إصابات سابقة، ما يستلزم استشارة طبيب مختص لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.
