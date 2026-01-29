ما خطورة فرقعة المفاصل؟

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة يلينا يانوفسكايا، أخصائية الروماتيزم، أن الصوت المميز من فرقعة المفاصل ناتج عن التكهف، ولا تشكل هذه العادة أي خطورة على الأصحاء، إلا إذا كانت مصحوبة بألم.

