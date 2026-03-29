ما لا تعرفونه عن فوائد البقدونس.. تفاصيل مهمة

الوكيل الإخباري- يُعدّ البقدونس من الأغذية الغنية بالفوائد الصحية، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، إضافة إلى فيتامين K الضروري لصحة العظام وتخثر الدم بشكل طبيعي.





كما يُعتبر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.



وتشير دراسات إلى أن تناول البقدونس بانتظام قد يدعم صحة القلب، إذ يساعد في خفض ضغط الدم بفضل خصائصه المدرّة للبول. كذلك يساهم في تحسين عملية الهضم والتخفيف من الانتفاخ، إلى جانب دوره في دعم وظائف الجسم الطبيعية.



وينصح اختصاصيون بإدخال البقدونس الطازج ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء في السلطات أو العصائر، للحصول على فوائده، مع ضرورة تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.





