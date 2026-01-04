ما لا نراه تحت الجلد.. كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟

تركيبة الحبر: تحتوي الأحبار على أصباغ صناعية، معادن ثقيلة مثل النيكل والكروم والكوبالت، وأحيانًا مركبات عضوية مرتبطة بالتلف الجيني وبعض أنواع السرطان في الدراسات المخبرية.
التأثير المناعي: تمتص خلايا الجلد الحبر وتبقى في حالة نشاط، ما قد يؤدي إلى التهابات، تورم، وحكة مزمنة، خصوصًا مع الحبر الأحمر، وقد يؤثر على فعالية بعض اللقاحات، دون أن يعني ذلك خطورة مباشرة على سلامتها.
الاستنتاج: الوشم يحمل مخاطر تحسسية والتهابية طويلة المدى، ويحتاج فهم تأثيراته على المدى الطويل لمزيد من الدراسات العلمية.
-
أخبار متعلقة
-
كوب واحد قد يعادل 3 قطع بسكويت.. مشروبات شتوية مليئة بالسكر
-
لماذا يسيل لعابك أثناء النوم؟
-
من الهاتف إلى التأمل.. عادات تحمي صحتك النفسية
-
كيفية حماية الآباء والأمهات من الخرف
-
طبيب يكشف أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية
-
أسباب احمرار الوجه أمام الآخرين وطرق التعامل معه
-
ما أفضل طريقة لتنظيف الأذنين؟
-
دراسة تحذر: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين