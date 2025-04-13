ما هو أكثر نظام غذائي يطيل عمر المرأة؟ اليكم آخر الدراسات

وشملت الدراسة، التي استمرت 17 عامًا، أكثر من 9500 امرأة أسترالية من مواليد 1946-1951، ضمن الدراسة الطولية الأسترالية لصحة المرأة، حيث تراوحت أعمار المشاركات بين 74 و79 عامًا عند انتهاء المتابعة.
🔍 نتائج الدراسة
الأنظمة الغذائية المتوافقة مع الإرشادات الغذائية الأسترالية أو النظام المتوسطي كانت مرتبطة بانخفاض كبير في معدلات الوفاة.
النساء اللواتي اعتمدن على أطعمة طازجة، مثل البقوليات، الحبوب الكاملة، الخضروات، الفاكهة والبروتينات الخالية من الدهون، تمتعن بأعمار أطول وصحة أفضل.
هذه الدراسة، التي أجراها معهد جورج للصحة العالمية وجامعة نيوكاسل، تعتبر الأكبر من نوعها التي توضح أثر النظام الغذائي على طول العمر لدى النساء تحديدًا.
وقالت الدكتورة براير ماكنزي، الباحثة الرئيسية:
"النظام الغذائي الصحي ليس فقط مفيدًا للصحة العامة، بل يرتبط بوضوح بزيادة فرص العيش لعمر أطول لدى النساء."
وأكد الباحثون أن تحضير الطعام الطازج في المنزل واتباع نمط غذائي متوازن لا يزالان من أهم مفاتيح الحياة الصحية وطول العمر.
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