ما هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور؟

في هذا السياق، ينصح الأطباء بتناول الطعام بشكل مقيد بالوقت، بحيث يكون هناك ما لا يقل عن 12 ساعة بين آخر وجبة تناولتها في اليوم السابق وأول وجبة في اليوم التالي. هذا يساعد على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، مما يعزز عملية فقدان الوزن ويحسن الصحة الأيضية.
تناول الفطور المتأخر: فوائد وأسباب
أوضح الطبيب روبي أوغلا أن تناول الطعام بعد فترة راحة كافية يمنح الأمعاء فرصة للراحة وتجديد النشاط. كما أن تناول الماء أولًا في الصباح يعيد ترطيب الجسم ويحفز الكليتين بعد عملهما طوال الليل.
غذاء غني بالبروتين والألياف
للحفاظ على الطاقة والشعور بالشبع طوال الصباح، يوصي الأطباء بتناول وجبة فطور غنية بالبروتين والألياف، مثل الشوفان مع بذور الكتان والشيا. من الخيارات الجيدة أيضًا تناول البيض المخفوق مع الخبز الصحي أو طبق الشكشوكة.
تخطي الفطور والسمنة
بينما يعتبر تخطي الفطور أحد أسباب السمنة، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أنه لا يجب القلق إذا فاتتك الوجبة، بشرط أن تعوض نقص العناصر الغذائية بوجبات أخرى صحية.
ختامًا، لا يوجد وقت مثالي للجميع، لذا من المهم أن تجد التوقيت والطعام المناسب لك للحفاظ على صحة جسمك وشعورك بالنشاط طوال اليوم.
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