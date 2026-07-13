ما هو تسلّخ الأورطي؟ أعراض مفاجئة تستدعي التدخل السريع

وأوضح أطباء أن تسلّخ الأورطي قد يحدث بسبب تمدد غير مشخص في الشريان، أو نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وبعض الحالات الوراثية.
ومن أبرز أعراضه ألم شديد ومفاجئ في الصدر أو الظهر يوصف أحياناً كأنه تمزق، إضافة إلى ضيق التنفس، فقدان الوعي، ألم الساقين، أو أعراض مشابهة للسكتة الدماغية.
ويعتمد العلاج على مكان التمزق، فقد يحتاج بعض المرضى إلى إصلاح عبر القسطرة، بينما تتطلب الحالات الأخرى جراحة قلب مفتوح طارئة لإنقاذ حياة المريض.
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