ما هي أفضل أنواع المكسرات لخسارة الوزن؟

ووجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم زيادة أقل في الوزن وانخفاض في خطر الإصابة بالسمنة.
وتقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو: "المكسرات طعام رائع لفقدان الوزن لأنها مليئة بالدهون الصحية، والتي تعزز الشعور بالشبع. تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية، ولكن هذا ليس سبباً لتجنبها. كن على دراية بالحصص وحاول تناول 1-2 وجبة يومياً".
فوائد اللوز لإنقاص الوزن
تقول أخصائية التغذية سامانثا ماكليود: "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 غرامات من الألياف".
تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 12 جراماً من البروتين، مما يجعله رائعاً لمساعدتك في الحفاظ على كتلة العضلات.
أنواع أخرى من المكسرات لفقدان الوزن:
الكاجو: الدراسات تظهر أن تناول الكاجو قد يساعدك في الحفاظ على تكوين صحي للجسم.
الجوز: تناول الجوز قد ينشط جزءاً من الدماغ الذي يتحكم في الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.
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