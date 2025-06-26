ما هي الكمية المناسبة للجسم من فيتامين سي؟

الوكيل الإخباري- فيتامين سي من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم وذلك للوقاية من بعض الأمراض بشكل كبير، ولكن يجب الحرص على تناوله بكميات مناسبة حسب احتياج الجسم.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي الكمية المناسبة للجسم من فيتامين سي وفقًا لما ذكره موقع "webmd".

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ما هو فيتامين سي؟

فيتامين سي هو أحد الفيتامينات الأساسية القابل للذوبان في الماء، مما يعني أن الجسم لا يستطيع تخزينه بكميات كبيرة ويجب الحصول عليه يوميًا من الأطعمة أو المكملات الغذائية، فهو يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك دعم الجهاز المناعي، تكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد.



ما هي الكميات التي يحتاجها الجسم يوميًا من فيتامين سي؟

تختلف الكمية المناسبة من فيتامين سي حسب العمر والجنس وبعض الحالات الخاصة، حيث تتضح في:

- الرضع حتى 6 أشهر: 40 ملليجرامًا يوميًا.

- الرضع من 7 إلى 12 شهرًا: 50 ملليجرامًا يوميًا.

- الأطفال من سنة حتى 3 سنوات: 15 ملليجرامًا يوميًا.

- الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: 25 ملليجرامًا يوميًا.

- الأطفال من 9 إلى 13 سنة: 45 ملليجرامًا يوميًا.

- المراهقون الذكور من سن 14 إلى 18 سنة: 75 ملليجرامًا يوميًا.

- المراهقات الإناث من سن 14 إلى 18 سنة: 65 ملليجرامًا يوميًا.

- الرجال أكثر من 19 سنة: 90 ملليجرامًا يوميًا.

- النساء الأكثر من 19 سنة: 75 ملليجرامًا يوميًا.

- النساء الحوامل: 85 ملليجرامًا يوميًا.

- النساء المرضعات: 120 ملليجرامًا يوميًا.



الآثار الجانبية للإفراط في فيتامين سي

قد تظهر بعض الآثار الجانبية المزعجة عند الإفراط في تناول فيتامين سي من بينها:

- الإسهال.

- الغثيان.

- تقلصات المعدة.

- الانتفاخ.

- حصوات الكلى في بعض الحالات.



ما هي مصادر فيتامين سي؟

يوجد فيتامين سي بكميات جيدة في بعض الأطعمة التي يمكن تناولها والحصول عليه بشكل طبيعي، حيث تتضح في:

- البرتقال.

- الليمون.

- الجريب فروت.

- الفراولة.

- التوت بمختلف أنواعه.

- الفلفل الملون.

- الكيوي.

- البروكلي.

- القرنبيط.

- السبانخ.

- البندورة.

- البطاطا.