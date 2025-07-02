ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟

الوكيل الإخباري- يعاني معظم الأشخاص من الانتفاخ في مرحلة ما من حياتهم، وغالبًا ما يكون السبب مرتبطًا بالنظام الغذائي، بحسب ما تؤكده الدكتورة يفغينيا زاروبينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، التي أوضحت قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تساهم في تكوّن الغازات داخل الأمعاء.



المشروبات الغازية والسكر.. محفزات قوية للغازات

تشير زاروبينا إلى أن المشروبات الغازية تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز الانتفاخ، بسبب احتوائها على ثاني أكسيد الكربون، الذي يتراكم داخل الأمعاء ويسبب شعورًا بالامتلاء. كما تحذر من الإفراط في تناول الحلويات، لأن السكر يعمل كوسيط غذائي لبكتيريا التخمير، مما يزيد من إنتاج الغازات.



البقوليات والخضروات الصليبية

تُعد البقوليات مثل الفاصوليا، الحمص، العدس، والبازلاء من المصادر الغنية بالألياف، والتي تُسبب إطلاق الغازات أثناء هضمها في الأمعاء بفعل البكتيريا، ما يؤدي إلى الانتفاخ. كما أن بعض الخضروات مثل البروكلي والكرنب تحتوي على كربوهيدرات يصعب هضمها، ولها نفس التأثير.



منتجات الألبان.. انتفاخ بسبب اللاكتوز أو الحساسية

قد يعاني البعض من الانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان، ويُعزى ذلك إلى عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية من بروتين الحليب، وهو ما يؤدي إلى اضطرابات في الهضم وتكوّن الغازات.



البروتينات والعلكة.. انتفاخ من نوع آخر

تُضيف الطبيبة أن الإفراط في تناول البروتينات قد يؤدي إلى تنشيط عملية التعفن داخل الأمعاء، ما يسبب تراكم الغازات. كما تُحذّر من مضغ العلكة، خاصة تلك التي تحتوي على بدائل السكر مثل السوربيتول والإكسيليتول، والتي تُمتص بصعوبة وتُسبب التخمر. علاوة على ذلك، يُساهم بلع الهواء أثناء المضغ في زيادة الشعور بالانتفاخ.

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